Москва, , 07:46 — REGNUM Примерно четверть миллиарда долларов дополнительных средств потратили США на вмешательство во внутренние дела России в 2018—2019 годах, заявил 15 июля глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Он представил ежегодный доклад о попытках вмешательства в дела России, отметив, что американские оппоненты потерпели неудачу, в частности, пытаясь повлиять на процесс по голосованию по поправкам к Конституции РФ. Вместе с тем, по оценке Климова, давление на Россию извне продолжается.

«На подготовку кадров для цветной революции к 2024 году в России и оболванивание наших сограждан через СМИ-иноагентов и социальные сети выделялись немалые деньги», — цитирует РИА Новости сенатора.

По прогнозу возглавляемой им комиссии, дальнейшие действия США в этой сфере «будут более изощренными и коварными», поскольку сдерживание России любой ценой в Вашингтоне «никто не отменял и отменять не намерен».

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