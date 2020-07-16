Тегеран, , 08:28 — REGNUM 15 июля председатель Сената Омана Яхья аль-Мантери высоко оценил работу иранского посла Мохаммеда Резы Нури Шахруди по укреплению связей между Тегераном и Маскатом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Нури Шахруди встретился и попрощался с Аль-Мантери в завершение своей дипломатической миссии. Говоря о высоком уровне стратегических отношениях между двумя странами в политической и экономической сферах, Аль-Мантери выразил восхищение усилиями посла Ирана в Омане по укреплению отношений между двумя государствами.

В ходе встречи Нури Шахруди также высоко оценил усилия правительства и народа Омана в сотрудничестве с ним и посольством Ирана в Маскате по развитию и укреплению отношений между двумя странами, указав на некоторые из наиболее важных принятых мер сотрудничества во время его пребывания на данном посту.

Далее он отметил, что на сегодняшний день отношения между Ираном и Оманом находятся на очень хорошем уровне, и власти двух государств стремятся еще сильнее укрепить их.