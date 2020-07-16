Тегеран, , 08:30 — REGNUM 15 июля посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Пакистане сослался на всеобъемлющий документ о 25-летнем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Китаем и заявил, что данное соглашение свидетельствует о том, что китайцы независимы в развитии своих отношений с Ираном и не привязывают дальнейшее продвижение отношений к советам третьих стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сейед Мохаммад Али Хоссейни в своей статье заявил, что Иран оценивает продвижение двусторонних отношений с Китайской Народной Республикой, учитывая международные реалии и различные возможности двух стран. По его словам, сегодня долгосрочное политико-экономическое сотрудничество является общим механизмом развития двусторонних и региональных отношений.

«Одним из вопросов, которые часто обсуждались в последние дни, является всеобъемлющий документ о 25-летнем стратегическом сотрудничестве между Исламской Республикой Иран и Китайской Народной Республикой», — отметил высокопоставленный дипломат.

«Стратегия Ирана основана на расширении и укреплении дружественных и конструктивных взаимоотношений с другими странами, отрицая при этом какую-либо восточную или западную гегемонию в таких отношениях», — сказал он.

Сейед Мохаммад Али Хоссейни отметил в данном контексте, что высшие должностные лица двух стран закладывают краеугольный камень отношений, планируя свои долгосрочные отношения на 25-летний период. Он отметил, что идея была выдвинута во время визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Тегеран в 2016 году, которая впоследствии была одобрена обеими сторонами.