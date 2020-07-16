Тегеран, 16 июля 2020, 08:36 — REGNUM 15 июля докладчик комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Аболфаз Амуи заявил, что ряд членов парламента (меджлиса) в ближайшие дни посетят иранский ядерный комплекс Шахид Ахмади Рошан Натанз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 июля.
«Члены комиссии планируют посетить объекты в Натанзе 20 июля 2020 года», — отметил чиновник.
Ранее официальный представитель Высшего Совета национальной безопасности (СНБ) Кейван Хосрави заявил, что причина инцидента в ядерном комплексе Шахид Ахмади Рошан Натанз была установлена по итогам технических расследований и будет объявлена в надлежащее время по соображениям безопасности.
Также пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камальванди сообщил, что пострадавших в комплексе в результате произошедшего инцидента нет, а нормальный процесс обогащения продолжается вдали от места происшествия.