Тегеран, , 08:26 — REGNUM 15 июля заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи во главе высокопоставленной делегации посетит Кабул для обсуждения всеобъемлющего документа о сотрудничестве Ирана и Афганистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время своего пребывания в Кабуле Арагчи должен встретиться с высокопоставленными афганскими чиновниками. Он также должен принять участие в семинаре, посвященном перспективам ирано-афганских отношений, их вызовам и возможностям.

На мероприятии также должен присутствовать бывший заместитель министра иностранных дел Афганистана по политическим вопросам Джавед Людин. Встреча состоится в афганском институте стратегических исследований (АИСИ).

Сообщается, что, помимо рассмотрения всеобъемлющего документа о сотрудничества, стороны также обсудят различные вопросы в сферах обороны, безопасности, экономики и энергетики, а также транспорта.