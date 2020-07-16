Тегеран, , 08:21 — REGNUM 15 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Исламская Республика проявила бдительность по поводу замечания об отсутствии приверженности США международным конвенциям в течение последних двух лет и успешно продемонстрировала, что Соединенные Штаты являются нарушителем международного права. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран сорвал попытку США доказать, что Исламская Республика виновна в заключении ядерной сделки в июле 2015 года», — заявил президент Рухани на заседании кабинета министров. Президент выступил с речью по случаю пятой годовщины подписания 14 июля 2015 года ядерного соглашения между Ираном и шестью мировыми державами — США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем и Германией.

«Основой иранской дипломатической кампании (ядерного соглашения) было доказать всему миру, что Иран — миролюбивая нация, и развеять попытки США и сионистского режима Израиля неправильно представить Иран как угрозу безопасности», — отметил иранский президент.

«Такая дипломатическая кампания проводилась против трех противников, включая экстремистские США, реакционные государства и сионистский режим Израиля», —сказал Рухани, описывая эти три стороны как зловещий треугольник. «Тем не менее, им не удалось уничтожить ядерную сделку 2015 года, то есть Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)», — заключил он.