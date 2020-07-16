Тегеран, , 08:18 — REGNUM 15 июля МИД Ирана подтвердил приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и предупредил о безответственности некоторых участников международного соглашения, одобренного резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министерство иностранных дел выступило с заявлением по случаю пятой годовщины подписания в 2015 году знаковой ядерной сделки, известной как СВПД, между Ираном и шестью мировыми державами. Сигнализируя о готовности Ирана помочь спасти сделку, в заявлении, однако, отмечается, что Иран не потерпит чрезмерных требований других сторон соглашения.

В заявлении сообщается, что несоблюдение властями США своих обязательств по сделке и отсутствие решимости других европейских сторон сохранить сбалансированность сделки привели к тому, что Иран не смог извлечь выгоду из этого соглашения, включая отмену ядерных санкций, предусмотренных резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

Ссылаясь на конструктивное сотрудничество Ирана с атомным агентством ООН, в заявлении говорится, что любые попытки злоупотребить агентством путем оказания давления на Иран идут вразрез с положениями СВПД и подорвут доверие к международному органу ООН.