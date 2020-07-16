Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст обратился в Федеральную избирательную комиссию США, заполнив форму для регистрации кандидатом для участия в президентских выборах. Соответствующий документ 15 июля опубликован на сайте ведомства.

В соответствии с заявкой, рэпер будет кандидатом от комитета «Канье 2020» в штате Оклахома. В качестве своей партии он указал BDY — от The Birthday Party, что можно перевести как «вечеринка в честь дня рождения».

Ранее в американской прессе сообщали, что Уэст вышел из борьбы за пост президента Соединенных Штатов из-за недомогания.

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Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, в преддверии голосования противостояние между кандидатами на высший пост в стране значительно обостряется.