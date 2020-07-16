Североморск, Мурманская область, , 07:00 — REGNUM Ракетный крейсер «Маршал Устинов», завершивший учения в Баренцевом море, 15 июля возвратился в главную базу Северного флота России город Североморск и начал подготовку к празднованию Дня Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

За более чем недельный срок пребывания в море экипаж корабля принял участие в масштабном сбор-походе разнородных сил Северного флота, выполнил ракетные, артиллерийские, зенитные и другие стрельбы, а также отработал ряд других «плановых задач боевой подготовки».После возвращения в Североморск крейсер ошвартовался у своего штатного причала, а его экипаж начал подготовку к празднованию Дня ВМФ 26 июля, который «Маршал Устинов» встретит в парадном строю на Североморском рейде.

Напомним, что в 2019 году ракетный крейсер «Маршал Устинов» был флагманом Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в параде в День Военно-морского флота (ВМФ) 26 июля в Североморске впервые примет участие новейший атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир». Всего в параде кораблей и военно-спортивном празднике в главной базе Северного флота России будет задействовано 28 боевых кораблей и судов обеспечения и более 3000 человек личного состава.

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