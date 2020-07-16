Москва, , 07:00 — REGNUM Оценённую почти в 148 млрд рублей (около $2 млрд) сумму ущерба, предъявленную «Норникелю» в связи с разливом нефтепродуктов под Норильском, Росприроднадзор готов обосновать в суде. Об этом 15 июля заявила глава ведомства Светлана Радионова в интервью «Известиям».

"Мы применили все необходимые коэффициенты, формула содержит достаточно большое их количество, — сказала она. — Готовы доказывать это в суде, если до него дойдёт».

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Росприроднадзора, ущерб экологии, нанесённый техногенной аварией в Норильске, составляет 148 млрд рублей. В компании «Норникель» с расчётами ведомства не согласились, но обязались устранить последствия разлива дизельного топлива за свой счёт.