Москва, , 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Горбачев мог, как минимум, выставить условия, не говоря уже о том, что мог выступить против и потребовать нейтрального статуса для новой Германии, — объяснил российский сенатор. — Но он уже встал на путь геополитической капитуляции».

Таким образом Пушков прокомментировал публикацию официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, в которой говорится, что 30 лет назад Горбачев во время переговоров в Архызе с руководством Германии согласился на членство европейской страны в НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков ответил «Дойче Велле» на критику Telegram