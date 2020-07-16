Пекин, , 06:29 — REGNUM Принятый Соединёнными Штатами закон «Об автономии Гонконга» направлен на сдерживание развития Китая, заявил 16 июля заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан на встрече с послом США в Китае Терри Брэнстедом. Об этом сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

«Так называемый закон «Об автономии Гонконга» касается вовсе не «демократии» и «свобод» жителей Гонконга», — сказал китайский дипломат.

Он добавил, что США предпринимают тщетные попытки сдержать Китай, однако они никогда не увенчаются успехом. Более того, в Пекине предпринимают и продолжат предпринимать контрмеры против ограничений, вводимых Вашингтоном.

Цзэгуан призвал США сменить курс, прекратить клевету и провокации в отношении Китая.

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