Пекин, 16 июля 2020, 06:29 — REGNUM Принятый Соединёнными Штатами закон «Об автономии Гонконга» направлен на сдерживание развития Китая, заявил 16 июля заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан на встрече с послом США в Китае Терри Брэнстедом. Об этом сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.
«Так называемый закон «Об автономии Гонконга» касается вовсе не «демократии» и «свобод» жителей Гонконга», — сказал китайский дипломат.
Он добавил, что США предпринимают тщетные попытки сдержать Китай, однако они никогда не увенчаются успехом. Более того, в Пекине предпринимают и продолжат предпринимать контрмеры против ограничений, вводимых Вашингтоном.
Цзэгуан призвал США сменить курс, прекратить клевету и провокации в отношении Китая.
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