Иркутск, , 06:22 — REGNUM Депутаты иркутского парламента поддержали проект изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы. Как сообщает пресс-служба Иркутского законодательного собрания, такое решение было принято на заседании комитета по социально-культурному законодательству.

По информации областного минтруда, в Приангарье на удаленный режим работы перешли около 46 тыс. человек на более чем двух тысячах предприятий и организаций. Отвечая на вопросы, специалисты пояснили, что зафиксированы факты снижения заработной платы, а также неправомерного перевода сотрудников в простой. Также поступают жалобы на отсутствие стимулирующих выплат и других надбавок.

Как пояснил заместитель председателя комитета Дмитрий Тютрин, предложенные изменения в Трудовой кодекс помогут отрегулировать ситуацию. Депутаты отметили, что ряд моментов потребуют дополнительной проработки. В частности, речь идет о компенсациях работнику затрат на оборудование, связь, и прочих расходов, связанных с обеспечением служебной деятельности. Также остается открытым вопрос об организации охраны труда. В решение комитета был включен пункт о возможности участвовать в доработке законопроекта в случае необходимости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и первую неделю мая 2020 года в России были объявлены не рабочими. Проект закона об «удалёнке» был внесен в Государственную Думу группой депутатов и членов Совета Федерации. В пояснительной записке к нему, в частности, говорится о выявленных в период пандемии COVID-19 противоречиях между реальными процессами в сфере труда и российским трудовым правом, в частности устанавливаемыми им формами занятости и рабочего времени.

По состоянию на 15 июля в России выявлено 6 422 новых случая SARS-CoV-2 в 85 регионах.