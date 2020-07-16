Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назначил руководителем своей предвыборной кампании Уильяма Степина. Об этом президент 15 июля объявил на своей странице в Twitter.

«Я рад сообщить, что Уильям Степин был назначен на должность руководителя кампании Трампа. Брэд Паскаль, который был со мной в течение очень долгого времени и руководил нашей великолепной стратегией в цифровых технологиях и данных, останется в этой роли старшим советником кампании», — написал Трамп.

По его словам, оба члена команды активно «участвовали в нашей исторической победе в 2016 году». А новая «большая и очень важная вторая победа», которую Трамп «ждёт с нетерпением», должна быть намного проще, поскольку «рейтинг в опросах быстро растёт, ситуация в экономике улучшается, скоро появятся вакцины и лекарства, а американцы хотят безопасных улиц».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению консервативного издания Washington Examiner, успех переизбрания президента США Дональда Трампа на второй срок будет зависеть от того, сможет ли он чётко описать свой план на следующие четыре года.

Читайте также: Трамп решил проиграть выборы или притворяется?

Читайте ранее в этом сюжете: Washington Examiner назвал пути к переизбранию Трампа на второй срок