Багдад, , 05:32 — REGNUM Руководитель багдадского отделения террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) известный как Умар Шаляль Убейд был уничтожен в результате спецоперации иракской разведки. Об этом 15 июля сообщил в своем Twitter официальный представитель главнокомандующего вооруженных сил Ирака Яхъя Расул.

Отмечается, что вместе с главарем был убит и его «пресс-секретарь».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля иракские силовики устранили шестеро боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Киркук.

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