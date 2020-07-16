Южно-Сахалинск, , 05:32 — REGNUM В Сахалинской области с начала года отстрелили 29 особей медведей, которые выходили к населённым пунктам и представляли угрозу людям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Большую часть косолапых отстрелили в Охинском районе области — семь особей, четыре — в Ногликах, по два — в Холмском, Томаринском, Курильском, Южно-Курильском и Корсаковском районах. Единичные случаи отстрела медведей в других населённых пунктах.

Косолапые хищники нападают на сельскохозяйственных животных. Так, 12 июля на ферме медведь напал на баранов и коз. При повторном визите на ферму его отстрелили. В Томаринском районе хищник задрал телёнка — медведя нашли и ликвидировали.

Буквально 15 июля, медведь задрал корову, которую хозяин оставил на привязи недалеко от леса. Этого хищника активно ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке охотоведы обнаружили и отстрелили медведя, который ранее напал на рыбака в районе реки Авача.