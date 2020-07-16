Мехико, , 05:05 — REGNUM Медицинские службы Мексики зарегистрировали на территории страны 6 149 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число которых достигло 317 635, сообщил главный эпидемиолог государства Хосе Луиса Аломии 15 июля в ходе брифинга.

За сутки от осложнений заболевания COVID-19 в стране скончались 579 пациентов. Всего в Мексике по этой причине умерло 36 906 больных.

Кроме того, с начала пандемии в стране 199 129 человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля власти Мексики и США из-за пандемии коронавируса продлили еще на 30 дней закрытие общей границы.

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