Вашингтон, , 05:31 — REGNUM В США могут запретить въезд в страну для членов компартии Китая (КПК) и членов их семей. Об этом со ссылкой на несколько источников в администрации президента США Дональда Трампа 15 июля сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным источников издания, предложения, в которых также предполагается аннулирование американских виз уже находящимся в США членам КПК и членам их семей, и ограничение на въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии (НОА) и руководителям госпредприятий КНР, включены в проект указа президента Трампа.

Газета отмечает, что выполнение такого предложения представляется крайне проблематичным с учётом того, что в КПК насчитывается 92 млн членов, а только в 2018 году в США въехали около трёх млн китайских граждан, местонахождение большей части которых для властей неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с «дискриминационными действиями» в Гонконге и исполнительный указ, отменяющий для Гонконга американские торгово-экономические преференции.

В ходе пресс-конференции в Белом доме 14 июля Трамп также возложил на Китай всю ответственность за распространение по миру нового коронавируса.

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