Багдад, , 02:17 — REGNUM Контртеррористическая служба Ирака ликвидировала шестерых боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что силовики при поддержке с воздуха провели спецоперацию в провинции Киркук. В результате операции были ликвидированы шестеро террористов. Также в другой операции были задержаны четверо боевиков в районе Багдада.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля американская военная колонна подверглась нападению на юге Ирака. Сообщалось, что неизвестные остановили колонну, вывели водителей из машин, после чего подожгли грузовики и скрылись.

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