Минск, , 01:45 — REGNUM В Минске распорядились об аресте счетов жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова, заявил 15 июля заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев в эфире телеканала «Беларусь 1».

Отмечается, что арест наложен на счета в Белгазпромбанке, в отношении которого белорусские правоохранительные органы проводят расследование.

«В настоящее время в Белгазпромбанке размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму €3 млн. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест», — сказал Дягилев.

В сюжете государственного телеканала утверждается, что инструменты Белгазпромбанка якобы использовались для отмывания незаконных доходов не только бывшего руководителя банка Виктора Бабарико, но и российских акционеров.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-банкир, покинувший в начале мая пост председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» ради выдвижения кандидатом в президенты Белоруссии, с 18 июня вместе с сыном Эдуардом Бабарико (главой своего избирательного штаба) находится в сизо КГБ. Белорусская и международная общественности признали их политзаключёнными.

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