Скопье, , 01:40 — REGNUM В среду 15 июля в Северной Македонии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, за проведением выборов наблюдали 57 иностранных журналистов, получивших аккредитацию ЦИК, среди них корреспонденты балканского отделения Al Jazeera, Голоса Америки, европейских, турецких, косовских, сербских и албанских СМИ.

По сообщению ЦИК явка составила 50,84%: в выборах приняли участие 922 380 граждан из 1 814 263, обладавших правом голоса.

Голосование продолжалось три дня: с 13 до 15 июня. Были созданы специальные условия для голосования пациентов с COVID-19 и лиц, находящихся на изоляции.

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