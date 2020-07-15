Ереван, , 23:30 — REGNUM Министерство обороны Армении прокомментировало полеты боевых вертолетов российских ВКС вдоль армяно-турецкой границы. Соответствующее заявление сделал сегодня, 15 июля, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Боевой вертолёт Vlsergey

Напомним, что ранее стало известно в районе армяно-турецкой границы заметили вертолеты 102-й базы Вооруженных сил России в Гюмри. В Южном военном округе заявили, что это плановые полеты, которые проводятся в рамках учений по всему военному округу.

Также в Южном военном округе подчеркнули, что данные полеты, проводимые в рамках учений, никак не связаны с заявлениями Турции о поддержке Азербайджана в ситуации обострившегося конфликта с Арменией.

По словам Ованнисяна, полеты российских военных вертолетов в Армении предусмотрены планами двустороннего оборонного сотрудничества, ничего необычного в них нет.