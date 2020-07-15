Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Программа ядерного оружия в России стала предметом французско-американских переговоров, написал 15 июля Маршалл Биллингсли, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями, в Twitter.

Он уточнил, что накануне, 14 июля, провёл встречу с послом Франции в Вашингтоне Филиппом Этьенном. Эти переговоры Биллингсли назвал «весьма продуктивными».

Американский представитель добавил, что Вашингтон «тесно работает в сфере контроля над вооружениями» с Парижем и с другими «союзниками по НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не собирается продлевать касающийся ядерного сдерживания двусторонний договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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