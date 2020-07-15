Москва, , 22:57 — REGNUM В компании Nord Stream 2, которая является оператором одноименного газопровода, прокомментировал новые санкции США против этого российско-германского энергетического проекта и призвали Евросоюз к самостоятельности. Заявление распространила сегодня, 15 июля, пресс-служба компании.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон в скором времени введет новые санкции против всех компаний, которые так или иначе связаны с «Северным потоком — 2», и потому этим компаниям лучше побыстрее покинуть проект.

Представители Nord Stream 2 заявили, что слова Помпео — это пренебрежение в отношении суверенитета Европейского союза. Американская сторона слишком активно вмешивается в проведение евросоюзной энергетической политики, в том числе пытаясь помешать созданию газопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, в Nord Stream 2 подчеркнули, что представители евросоюзного бизнеса из Германии, Нидерландов, Франции и Австрии ждут завершения строительства газопровода, так как инвестировали в его создание более миллиарда евро.