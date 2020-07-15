Москва, , 23:49 — REGNUM Статьи вместо семян — так оценил ситуацию в сельхознауках академик Юрий Лачуга на встрече с главой Министерства науки и высшего образования. Разговор академиков с Валерием Фальковым состоялся 14 июля 2020 годав президиуме РАН. Академик Лачуга призвал министра пересмотреть позицию наукометрии в сельскохозяйственной науке.

« Я возьму 1929 год, была создана Всероссийская академия сельскохозяйственных наук имени Ленина. В 1992 году — Российская академия сельскохозяйственных наук. И в независимости от названий наука выполняла свою главную миссию — она давала народному хозяйству страны сорта, гибриды, породы, кроссы, средства защиты растений, ветеринарные препараты и так далее. Все это непосредственно шло в народное хозяйство, в сельскохозяйственную отрасль », — отметил академик, раскритиковав реформу 2013 года.

По его словам, с 2013 года от объединения усилий трех академий ожидался синергетический эффект. Этого не произошло. Напротив, ситуация в сельхознауке ухудшилась, несмотря на рост числа публикаций в научных журналах.

« Мы как раз за эти годы ушли вниз в конкретном вкладе в сельское хозяйство страны, но выросли, конечно, в публикационной активности , — подчеркнул академик. — Пришло время посмотреть на позицию наукометрии у нас, в частности, в сельскохозяйственной науке ».

Юрий Лачуга добавил, что на ситуацию давно обратили внимание в Министерстве сельского хозяйства — «количество наших сортов, наших результатов снижается начиная с 2013 года весьма активно». Именно поэтому Минсельхоз ставит вопрос о передаче под свое крыло лучших институтов сельскохозяйственного профиля РАН. Терпеть накопившийся негатив, особенно в производстве семян дальше нельзя. Вопрос не просто назрел, а перезрел.

« Сельскохозяйственные научные организации всегда оказывали определяющее влияние на положение дел с важнейшими научными направлениями, которые обеспечивают аграрную отрасль. Поэтому мы ждем, Валерий Николаевич, и от Вас конкретных предложений, готовы дать свои соображения на этот счет для оценки деятельности наших научных коллективов. Этот вопрос не только назрел, но просто перезрел », — обратился к Фалькову Лачуга.

Идею пересмотра критериев оценки деятельности научных организаций высказывали на встрече с министром неоднократно. «Заигрались с наукометрией» — признал глава Минобразования.

« По существу вы ставите вопрос о том, чтобы либо заменить, либо ввести дополнительные показатели оценки эффективности деятельности научного коллектива, существующего в рамках института. Искус велик, и я хотел бы сказать — и это мое глубокое убеждение — что с наукометрией в последнее время мы заигрались. Она в гипертрофированном виде стала присутствовать и в секторе высшего образования, и в секторе науки. И перегибы, о которых говорят на разных площадках, было бы неправильно не замечать », — заявил Фальков.

При этом он считает ситуацию неоднозначной, а потому невозможно просто «одним приказом все изменить и вернуть вспять». Министр согласился с необходимостью пересмотра критериев оценки научной деятельности институтов. Готов, как предлагают ученые, сместить акценты. Но не готов на радикальные шаги.

« Мой ответ будет таким — наверное, одномоментно уходить полностью от наукометрии нельзя , — убежден Фальков. — Смещать акцент однозначно надо, внутри надо дифференцировать оценку применительно к специфике производства знания, исходя из того, какие науки представляет научный коллектив. А если по-другому сформулировать, то надо найти такие показатели, которые бы в наибольшей степени раскрывали творческий потенциал каждого научного сотрудника и научного коллектива. Но здесь есть опасность: если мы полностью откажемся от тех критериев, которые уже использовали, которые стали частью государственной политики, как будут гранты выдаваться, на основании чего будут оценивать фонды, как будет оцениваться критериальность институтов? »

Наукометрия, критериальность — то, что сегодня определяет финансирование научных организаций. Ученые считают, что этого недостаточно для нормального функционирования институтов. Они настаивают на возвращении базового финансирования. Президент РАН особо прокомментировал выступление ряда академиков по вопросу базового финансирования. Он убежден: необходимо вернуться к этой практике, обсудив, безусловно, пропорции такого финансирования.

« Этот вопрос чрезвычайно важен. И, может быть, даже важен в большей мере не для гуманитарных институтов, а для институтов естественнонаучного профиля , — отметил президент РАН Александр Сергеев, — Ч тобы получать результаты, в том числе те, которые меряются наукометрически, и мы отчитываемся за госзадание, институт должен быть в работоспособном состоянии. Все установки, которые там работают, нужно поддерживать, нужно платить за электричество и так далее. Поэтому, когда мы просто без базового финансирования раскладываем госзадание тематически, это не совсем правильно, потому что должна быть некая база, благодаря которой институт функционирует. Мне кажется, что обсудить пропорции между базовым финансированием и добавок госзадания, который раскладывается по темам, очень важно ».

Глава РАН сослался на аналогичный международный опыт. Там, как правило, то, что институты получают сверх госзадания — гранты и другие дополнительные средства — «ложится на базовое финансирование». По словам президента РАН, это принципиальный вопрос, который «с 2013 года всех сильно волнует».

Министр согласился обсудить насущную проблему. Его месседж — «давайте, активнее этим займемся»!

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