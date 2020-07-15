Вашингтон, 15 июля 2020, 22:13 — REGNUM Предстоящие президентские выборы в США окажутся мишенью для агрессии со стороны многих стран, заявил 15 июля американский госсекретарь Майк Помпео, пишет The Hill.
Отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Вашингтоне вмешательства в выборы со стороны России, Помпео ответил следующим образом:
Глава американской дипломатии уверил, что власти будут противодействовать таким вмешательствам из-за рубежа. Он отметил, что уже была проделана «хорошая работа» в ходе промежуточных выборов 2018 г., и что так должно быть и на этот раз.
Среди возможных «агрессоров» Помпео назвал Китай, Иран, Россию и Северную Корею.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 г.
Основными кандидатами являются действующий президент Дональд Трамп (Республиканская партия) и бывший вице-президент страны Джо Байден (Демократическая партия).
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