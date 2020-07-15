Вашингтон, , 21:53 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении новых санкции в отношении России. Об этом сообщило 15 июля управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Санкции Дяди Сэма

В американский чёрный список внесены трое российских граждан и пять компаний, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде и связанных, по мнению Вашингтона, с предпринимателем Евгением Пригожиным.

В распространённом пресс-релизе отмечается, что фигуранты списка якобы «напрямую поддерживали глобальные операции» Евгения Пригожина, позволяя ему уклоняться от американских санкций, а также предпринимали попытки «подавлять и дискредитировать протесты сторонников демократических реформ в Судане».