Киев, , 21:23 — REGNUM Натовские корабли вошли в Черное море для участия в военных учениях с Украиной и Болгарией. Об этом 15 июля сообщил офис вице-премьера Украины.

«(Корабли) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — сообщили в офисе.

Напомним, ранее в украинском минобороны заявили, что Украина и Североатлантический альянс договорились усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе. Киев в очередной раз пригласил генсека НАТО совершить официальный визит на Украину.

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