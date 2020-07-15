София, , 21:04 — REGNUM Три министра Болгарии отправлены в отставку, сообщила 15 июля партия «Граждане за европейское развитие Болгарии».

Отставка

В отставку отправлены министр внутренних дел Младен Маринов, министр финансов Владислав Горанов, а также министр экономики Эмил Караниколов. Соответствующее решение принял болгарский премьер-министр Бойко Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на фоне протестов президент Болгарии Румен Радев обратился к правительству с призывом уйти в отставку.

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