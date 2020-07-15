Тунис, , 20:35 — REGNUM Прошение об отставке подал тунисский премьер-министр Элиас Фахфах, сообщает 15 июля Reuters.

Элиас Фахфах Nawaat (Tunisia)

Вопрос о преемнике Фахфаха должен быть решён в течение ближайших семи дней, уточняют источники агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тунисский президент Каис Саид предложил Фахфаху покинуть пост главы правительства.

Это предложение было сделано на фоне коррупционного скандала, связанного с Фахфахом, и его планов срочно подвергнуть правительство реструктуризации, хотя кабинет министров действует ещё менее полугода.

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