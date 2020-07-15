Влад Варданян, 15 июля 2020, 20:28 — REGNUM С 12 июля на государственной границе Армении и Азербайджана наблюдается эскалация напряженности, которая уже привела к потерям среди военнослужащих с обеих сторон. Искрой для нового витка противостояния стала провокация Азербайджана, переросшая в полномасштабные бои с применением крупнокалиберного вооружения, минометов, танков и артиллерии.
Азербайджанская сторона периодически обстреливает не только военные цели, но и населенные пункты и гражданские объекты, при этом не уставая обвинять армянскую сторону в ведении огня по мирному населению.
Между тем, озвучивая обвинения в адрес Армении, в Баку не учитывают факт дислокации в приграничных азербайджанских населенных пунктах объектов военного значения. И речь идет не просто о воинских частях, а о минометных и артиллерийских позициях, откуда, собственно, и ведется обстрел армянских деревень. Этот факт легко доказать при помощи имеющихся в открытом доступе спутниковых снимков.
К примеру, 14 июля оборонное ведомство Азербайджана заявило, что в 14:28 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из артиллерийских установок в направлении села Ханлыглар Газахского района. При изучении расположения села выясняется, что оно буквально опоясано сетью из позиций для артиллерии.
То же самое касается азербайджанского села Дондар Гушчу, откуда велся обстрел приграничных армянских сел.
Фактически азербайджанские власти пользуются собственными мирным населением как щитом, не задумываясь о безопасности своих же граждан и оправдывая систематические нарушения режима прекращения огня на границе. Помимо того, что размещение огневых позиций внутри и около населенных пунктов запрещено, азербайджанские власти еще и отказываются эвакуировать собственное население в периоды обострения ситуации.
Очевидно, что аналогичным образом объясняется и упорный отказ Азербайджана установить механизмы наблюдения и расследования инцидентов на линии соприкосновения. Последние события на армяно-азербайджанской государственной границе являются лишним доказательством того, что эскалация напряженности приводит лишь к новым жертвам, а единственным решением конфликта должны стать переговоры по справедливому урегулированию, что очевидным образом не устраивает Баку.