Минск, , 20:26 — REGNUM МИД Белоруссии не приглашал миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ наблюдать за президентскими выборами в постсоветской республике. Об этом говорится в распространённом заявлении международной организации.

Впервые миссия БДИПЧ ОБСЕ не сможет сделать своё заключение по итогам непосредственного наблюдения за электоральным процессом в Белоруссии. Директор бюро Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир констатировала, что «отсутствие своевременного приглашения более чем через два месяца после объявления выборов помешало БДИПЧ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса».

Гисладоттир отметила ясность ситуации, в которой белорусские «власти не предприняли никаких шагов для повышения своей инклюзивности». Она также усмотрела в действиях официального Минска «отсутствие приверженности сотрудничеству с наблюдателями за выборами БДИПЧ, как это предусмотрено обязательствами ОБСЕ».

Директор бюро напомнила, что БДИПЧ в условиях пандемии приложило все усилия для выполнения своего мандата по наблюдению за выборами.

Характеризуя ситуацию в Белоруссии, Гисладоттир отметила: «Защита основных свобод собраний и выражения мнений является предварительным условием для проведения подлинно демократических выборов».

Директор БДИПЧ снова выразила глубокую озабоченность в связи информацией о запугивании и арестах потенциальных кандидатов в президенты и гражданских активистов. Она призвала власти Белоруссии незамедлительно осуществить конкретные действия по обеспечению основных свобод.

Напомним, накануне верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель распространил заявление с осуждением отказа Центризбиркома Белоруссии зарегистрировать кандидатами в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. По его мнению, «произвольное исключение кандидатов ограничивает возможность белорусского народа выражать свою волю и подрывает общую честность и демократичность выборов» на нынешнем этапе. Боррель уверен, что властям Белоруссии «не удалось обеспечить содержательный и конкурентоспособный политический процесс».

Ещё ранее Европарламент выразил своё негативное отношение к ходу президентской кампании в Белоруссии, пригрозив ужесточением санкций. Аналогичную позицию заявили дипломаты США и стран Евросоюза.

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