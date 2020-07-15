София, , 20:22 — REGNUM Призыв к правительству уйти в отставку обнародовал болгарский президент Румен Радев 15 июля в ходе своего публичного выступления.

Румен Радев Administration of the President of the Republic of Bulgaria

Также он призвал подать в отставку генерального прокурора страны, отмечая, что «олигархическая модель управления исчерпана и отвергнута» гражданами.

Он призвал провести честные выборы, а протест, который проходит в стране, назвал общенациональным и правомочным. Радев призвал полицию «избегать насилия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Софии на протяжении нескольких дней проходят акции протеста против действующего правительства и в поддержку Радева.

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