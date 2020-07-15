Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Добиться того, чтобы СБ ООН принял американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, намерены власти США, сообщил 15 июля журналистам госсекретарь Штатов Майк Помпео.

Майк Помпео Mark Taylor

Американский дипломат отметил, что даже если СБ ООН не примет антииранскую резолюцию, Штаты «всё равно будут прикладывать все усилия», чтобы Ирану не продавали оружия из-за границы.

Глава Госдепа утверждает, что на продление оружейного эмбарго в отношении Ирана «согласны практически все».

Он добавил, что «европейские партнёры» США «тоже очень обеспокоены» завершением в октябре этого года резолюции по запрету на продажу Ирану оружия, действующего с 2015 г.

Напомним, в категорию «практически все» согласные на необходимость продления запрета продажи в Иран оружия не входят ни Россия, ни Пекин, которые в СБ ООН обладают правом вето и являются действующими (в отличие от Штатов) участниками так называемой ядерной сделки.

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