Минск, , 20:02 — REGNUM Состоявшаяся 15 июля в Минске новая массовая акция ненасильственного протеста в форме «цепи солидарности» с белорусскими политзаключёнными завершилась традиционными задержаниями. Сотрудники ОМОН и «люди в штатском» без объяснения причин задерживали участников очереди подателей жалоб в Центризибирком и увозили в неизвестных направлениях.

Сотрудники милиции несколько раз указывали подателям жалоб на маршруты очереди. Граждане подчинялись и выстраивались в тысячные очереди то вдоль проспекта Независимости, то от театра Музкомедии.

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После закрытия Центризбиркома протестующим было предложено подать жалобы письменно. Главпочтамт, находящийся рядом с площадью Независимости на одноимённом проспекте, после такого известия внезапно закрылся.

Власти также решили закрыть станции метро в центре города, чтобы граждане не смогли присоединиться к «цепи солидарности» под предлогом подачи жалоб. Минский метрополитен проинформировал: «С целью исключения переполнения платформ и вестибюлей, ст. Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы, по рекомендации ГУВД, 15.07.2020 с 19.05 закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки на данных станциях».

После внезапного закрытия главного почтового отделения постсоветской республики стала формироваться очередь в круглосуточно работающее отделение на железнодорожном вокзале. Там тоже произошло ЧП: неизвестные устроили проблемы со светом на стратегическом объекте.

Податели жалоб не расходятся. Они энергично выражают своё отношение к работе «правоохранителей» бурными аплодисментами, переходящими в овации.

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Наблюдается активность сотрудников милиции в форме и «людей в штатском», задерживающих людей в центре Минска. В районе площади Независимости отмечено скопление автозаков, отъезжающих по мере наполнения.