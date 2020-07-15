Минск, 15 июля 2020, 20:02 — REGNUM Состоявшаяся 15 июля в Минске новая массовая акция ненасильственного протеста в форме «цепи солидарности» с белорусскими политзаключёнными завершилась традиционными задержаниями. Сотрудники ОМОН и «люди в штатском» без объяснения причин задерживали участников очереди подателей жалоб в Центризибирком и увозили в неизвестных направлениях.
Сотрудники милиции несколько раз указывали подателям жалоб на маршруты очереди. Граждане подчинялись и выстраивались в тысячные очереди то вдоль проспекта Независимости, то от театра Музкомедии.
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После закрытия Центризбиркома протестующим было предложено подать жалобы письменно. Главпочтамт, находящийся рядом с площадью Независимости на одноимённом проспекте, после такого известия внезапно закрылся.
Власти также решили закрыть станции метро в центре города, чтобы граждане не смогли присоединиться к «цепи солидарности» под предлогом подачи жалоб. Минский метрополитен проинформировал: «С целью исключения переполнения платформ и вестибюлей, ст. Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы, по рекомендации ГУВД,
После внезапного закрытия главного почтового отделения постсоветской республики стала формироваться очередь в круглосуточно работающее отделение на железнодорожном вокзале. Там тоже произошло ЧП: неизвестные устроили проблемы со светом на стратегическом объекте.
Податели жалоб не расходятся. Они энергично выражают своё отношение к работе «правоохранителей» бурными аплодисментами, переходящими в овации.
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Наблюдается активность сотрудников милиции в форме и «людей в штатском», задерживающих людей в центре Минска. В районе площади Независимости отмечено скопление автозаков, отъезжающих по мере наполнения.