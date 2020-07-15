Ханты-Мансийск, , 19:54 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор получил списки с кандидатами на должность главы Югры. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Напомним, ранее прошли партийные конференции и заседания президиумов парламентських партий, на которых были согласованы претенденты на пост главы Ханты-Мансийского округа. Сейчас губернатор Тюменской области должен выбрать пять кандидатур для представления президенту России Владимиру Путину.

От «Единой России» выдвинуты кандидатуры действующего губернатора Натальи Комаровой, секретаря регионального отделения партии Бориса Хохрякова и главы города Урай Тимура Закирзянова.

От «Справедливой России» предложены председатель совета регионального отделения Михаил Сердюк, инженер-геолог филиала ООО «ЛУКОЙЛ Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» Инна Абдурахманова и бизнесмен из Сургута Никита Кадочников.

От ЛДПР выдвинуты на пост главы Югры депутат Госдумы РФ Евгений Марков, руководитель фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктор Сысун и депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков. От КПРФ — первый секретарь регионального комитета партии Алексей Савинцев.

Глава государства до 23 августа определится с тремя кандидатами на пост губернатора ХМАО. Окончательный выбор — за депутатами думы Югры, который должен состояться 13 сентября 2020 года.

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