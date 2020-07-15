Москва, , 19:52 — REGNUM Законопроект, который направлен на увеличение объема информации об объектах культурного наследия, внесли в Госдуму депутат комитета нижней палаты парламента по культуре среди которых Елена Драпеко («Справедливая Россия»), Александр Шолохов («Единая Россия»), Сергей Шаргунов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Инициатива направлена на увеличение объема информации об объектах культурного наследия, их территориях, зонах охраны и защитных зонах объектов культурного наследия, содержащейся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Информацию из реестра объектов культурного наследия вправе получать в органах охраны объектов культурного наследия.

Предполагается, что правительство РФ установит формы выписки из реестра сведений об объектах культурного наследия и порядка выдачи такой выписки.

Предлагается дополнить реестр также сведениями о наличии или отсутствии требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требований к градостроительному регламенту в границах достопримечательного места.