Киев, , 19:43 — REGNUM Центризбирком Украины заявляет, что Верховная рада должна «как можно скорее» урегулировать проблемные вопросы и создать качественную законодательную основу для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября этого года.

Соответствующее заявление ЦИК обнародовал вечером 15 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в ведомстве подчеркивают, что до сих пор остается проблемным вопрос правовой определенности в вопросах административно-территориальной и нормативно-правовой основы местных выборов 25 октября, «что создает ряд проблем организационного характера как для администраторов выборов, так и для потенциальных субъектов избирательного процесса».

В заявлении также отмечается, что подготовка к местным выборам в Украине в 2020 году проходит в «уникально сложных условиях» с элементом правовой и организационной неопределенности. ЦИК объясняет, что это обусловлено принятием нового Избирательного кодекса, условиями карантина с непредсказуемостью эпидемиологической ситуации осенью, проблемами финансирования, а также незавершенностью реформы административно-территориального устройства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада официально назначила местные выборы на 25 октября нынешнего года.