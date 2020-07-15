Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Поддержка России в урегулировании афганской проблемы необходима Соединённым Штатам, пишет 15 июля The Hill.

Такой посыл сформулировал американский госсекретарь Майк Помпео, утверждая, что Москва знает об этом, поскольку Вашингтон эту свою позицию уже излагал.

Американский дипломат пояснил, что Россия и США «должны работать вместе» ради достижения мира в Афганистане, который при этом остался бы «независимым, суверенным».

Помпео отметил, что не только Вашингтон, но и Москва, и Пекин так наверняка считают. Главным являются интересы самих граждан Афганистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп намерен вывести войска из Афганистана в течение 14 месяцев с момента подписания договорённости с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Договорённость была подписана в последний день февраля 2020 года, то есть до полного вывода войск остаётся десять месяцев. При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут себя в Афганистане весьма агрессивно.

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