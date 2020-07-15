Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока». Об этом Помпео объявил сегодня, 15 июля, в ходе брифинга.

Помпео заявил, что всем компаниям, которые так или иначе связаны с «Северным потоком — 2», а также «Турецким потоком», лучше немедленно прекратить работу в этом направлении, в противном случае они рискуют получить жесткие санкции в ближайшем будущем.

«Это означает — прекращайте работу немедленно либо рискуете получить неприятные последствия», — сказал Помпео.

Он уточнил, что санкции коснуться также и газопровода «Турецкий поток», в частности его продолжения на территории Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня группа американских сенаторов предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2» в проект военного бюджета США на 2020/21 финансовый год.