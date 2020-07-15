Киев, , 19:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться политиком с самым высоким уровнем доверия со стороны населения.

Об этом заявил на пресс-конференции сегодня, 15 июля, заместитель директора социологического Центра Разумкова Михаил Мищенко, представляя результаты соответствующего соцопроса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мищенко заявил, что Зеленскому доверяют 44% опрошенных, не доверяет — 49%. Социолог напомнил, что в апреле этого года уровень доверия к Зеленскому составлял 57%, а вот в июне — всего 40%.

Довольно высокий уровень доверия зафиксирован к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову, которому в настоящий момент доверяют 39% опрошенных, не доверяют — 45%.

Остальные топ-политики Украины имеют следующие показатели: премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14%, а не доверяют — 62%; министру внутренних дел Арсену Авакову — соответственно 18% и 70%, руководителю офиса президента Андрею Ермаку — соответственно 9% и 48%.

Центр Разумкова отмечает, что были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины по выборке, репрезентирующей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.