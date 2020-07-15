Минск, , 19:10 — REGNUM «Белорусские власти должны уважать права человека и не должны разгонять и преследовать в судебном порядке людей, которые отстаивают свои права и политический выбор. Любой, кто задержан просто за мирные протесты в Минске или других городах, является узником совести и должен быть немедленно и безоговорочно освобождён», — констатировала в распространённом 15 июля заявлении Amnesty International старший руководитель кампаний по Белоруссии Аиша Джанг.

Поводом для заявления международной неправительственной организации стали массовые ненасильственные акции протеста, состоявшиеся в городах Белоруссии вечером 14 июля. Наибольшей массовостью отличалось протестное выступление в центре Минска. МВД постсоветской республики сообщило о 250 задержанных и шести пострадавших сотрудниках ОМОН. «Белорусская ассоциация журналистов» сообщила о задержании более десятка журналистов.

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«Международная амнистия» в данной связи отметила: «Люди, которые собрались, чтобы осудить невключение оппозиционных политиков в список кандидатов в президенты, имели полное право выйти на улицы. Мирный протест является важным способом реализации прав на свободу мирных собраний и выражения мнений».

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Джанг считает, что белорусская милиция 14 июля «стремилась разогнать мирные собрания, прибегая к чрезмерному и ненужному применению силы, во многих случаях были задействованы сотрудники милиции в штатском». Такие поведение правоохранителей «вызвало бурную реакцию со стороны некоторых протестующих, которые пытались предотвратить аресты и избиения других, что также усилило напряжённость».