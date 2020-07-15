Москва, , 19:07 — REGNUM Депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») не согласна с законопроектом группы членов Совфеда во главе с Еленой Мизулиной по реформированию работы службы опеки.

«Ознакомилась с законопроектом сенатора Мизулиной об изменениях в Семейный кодекс. Многое там — бездумно. Многое — попросту вредно», — отметила Пушкина в соцсетях.

Усложнение процедуры изъятия детей из неблагополучных семей может поставить под угрозу их безопасность и лишить государство инструментов воздействия на такие семьи, указала она.

«Я согласна с тем, что процедуру изъятия детей из семьи нужно совершенствовать. Органы опеки нередко совершают ошибки, но усложнение процедуры само по себе не даст нам желаемого результата. Если бы все было так просто! Бездумный запрет может просто парализовать профилактику насилия в отношении детей», — полагает Пушкина.

В целом, по ее мнению, реформировать службу опеки нужно не путем ограничений, а путем качественного улучшения её работы.

«Утвердить понятные и единые для всех критерии эффективности работы этих структур, привлечь туда профессиональных юристов и психологов. Сделать эту работу прозрачной и понятной обществу. Частью этой реформы может стать усложнение процедуры изъятия детей», — заявила парламентарий.

Ограничения на изъятия детей, которые предлагает Мизулина, грозят лишь усугубить ситуацию, указала депутат.

«Мы просто рискуем запереть детей-жертв с родителями-тиранами, лишить государство инструментов воздействия на такие семьи. В серой зоне окажутся самые страшные преступления в отношении несовершеннолетних, а «детей-маугли» может стать гораздо больше», — заключила Пушкина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о реформе опеки был внесен в Госдуму группой членов Совфеда в рамках реализации новых положений Конституции о семье.

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