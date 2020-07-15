Минск, , 19:06 — REGNUM Перед белорусским Центризбиркомом в Минске выстроилась длинная очередь из желающих подать жалобы на нарушение избирательного законодательства в ходе нынешней президентской кампании. Спецслужбы не задерживают участников новой «цепи солидарности».

Вчера, 14 июля, председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина объявила об отказе в регистрации кандидатами в президенты двум основным конкурентам Александра Лукашенко. В ответ сторонники Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и других участников президентской кампании, а также другие противники бессменного правления «последнего диктатора Европы» провели ненасильственные акции протеста, жестко подавленные силовыми структурами.

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Сегодня, 15 июля, в Центризбирком выстроилась длинная очередь. Днём она растянулась на сотни метров вдоль проспекта Независимости, что нервировало чиновников «идеологической вертикали», «палаточников» (членов Палаты представителей Нацсобрания) и работников аппарата правительства — офисы всех этих госструктур находятся в одном здании.

К вечеру милиция переориентировала хвост очереди на задворки, чтобы гости столицы не могли видеть её на центральной площади со стороны главного проспекта. В итоге более двух тысяч (по подсчётам местных блогеров) жалующихся на нарушение избирательного законодательства выстроились вдоль комплекса зданий правительства до Театра музкомедии на другой площади.

Избирательный штаб находящегося в сизо КГБ экс-банкира Виктора Бабарико заявил, что отказ Центризбиркома от регистрации альтернативных кандидатов «не имеет ничего общего с честными выборами» и соблюдением Избирательного кодекса.

«С равными правами на участие в выборах. С уважением избирательного права граждан Республики Беларусь. Но и каждый гражданин может предпринять действия: нам нужны честные выборы и нам нужен миллион жалоб», — сказано в заявлении штаба экс-главы «Белгазпромбанка».

Государственные СМИ Белоруссии замалчивают факт очередной массовой протестной акции, которая, как обычно, проходит в ненасильственной форме. Фоторепортажи с места события публикуют независимые белорусские и зарубежные СМИ, блогеры, пользователи соцсетей и авторы корреспонденции в тематические телеграм-каналы.

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