Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Встреча американского президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном возможна только если будет надежда на ее результативность, пишет 15 июля The Hill.

Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео:

«Президент Трамп хотел бы участвовать в саммите, но только если мы сочтём, что есть шансы на достижение реального прогресса в выполнении целей, поставленных в Сингапуре».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на саммите США и КНДР в Сингапуре, состоявшемся 12 июня 2018 г., лидеры двух стран впервые встретились. На этой исторической встрече они подписали совместное соглашение.

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