Вашингтон, 15 июля 2020, 19:06 — REGNUM Встреча американского президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном возможна только если будет надежда на ее результативность, пишет 15 июля The Hill.
Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на саммите США и КНДР в Сингапуре, состоявшемся 12 июня 2018 г., лидеры двух стран впервые встретились. На этой исторической встрече они подписали совместное соглашение.
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