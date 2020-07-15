Минск, , 18:57 — REGNUM Среди симпатизирующих оппозиционным кандидатам в президенты Белоруссии оказалась толкательница ядра Надежда Остапчук. Чемпионка мира и Европы ставила подписи за выдвижение Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской, сообщает издание «Трибуна».

В публикации отмечено, что Остапчук негативно оценила отказ Центризбиркома Белоруссии зарегистрировать кандидатами в президенты Цепкало и Бабарико (находящегося в сизо КГБ). В интервью спортсменка сказала: «Меня до сих пор не отпускает ощущение, как в народе говорят: нагадили в душу. В принципе, это было довольно предсказуемо. Кого-то посадить, кого-то постепенно не зарегистрировать — это уже было ожидаемо. Тянули до последнего, чтобы выкинуть альтернативных кандидатов».

Говоря о кандидатуре Тихановской, спортсменка выразила надежду на помощь оппозиционному кандидату, отметив: «Весь штаб, который с ней работал, пересажали. А если каждый будет сам за себя, то смысла в этих выборах как такового нет. Для чего это все и затевалось? Наши голоса там никому не нужны. Меньше надо будет вбрасывать».

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Остапчук прокомментировала популярный мем про «Сашу 3%», сказав: «Может быть, больше 3 процентов, но то, что рейтинг низкий — да. Обыски в Институте социологии Академии наук Белоруссии, о которых говорят, — это очередное подтверждение… Тот рейтинг, который еще до всех этих событий попал в сеть, был низкий, после всего этого он точно не вырос».

Спортсменка не верит в честный подсчёт голосов во время нынешней президентской кампании. Она так оценила происходящее в Белоруссии: «Очередное пробитие дна, как обычно. Ничего хорошего людям от этого не будет. 100 процентов. Мы потихоньку дальше будем загнивать, разлагаться. Что у нас нового может появиться? Что, к нам инвесторы придут новые? Что, у нас сразу куча рабочих мест появится? Мы в долгах сидим все, а отдавать нечем. А еще не факт, что нас какими-то санкциями не забросают. Ничего хорошего, никаких перспектив я здесь не вижу».

Остапчук обратила внимание на акции солидарности с белорусскими политзаключёнными, которые проводит эмиграция за границей, сказав: «Посмотрите, сколько там людей, сколько там молодых людей. Это все наши, которые уже уехали. То есть тот слой населения, который должен строить Белоруссию будущего — его уже здесь нет. Это умные, образованные, интеллектуальные люди, которые уехали. Сколько еще уедет… Есть такое выражение: кто будет последним уезжать из Белоруссии, выключите свет в аэропорту. К этому все и идет».

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Напомним, Надежда Остапчук получила скандальную известность в 2012 году, когда МОК проинформировал о лишении её золотой медали за использование допинга (метенолона) перед состязанием на лондонской Олимпиаде. Александр Лукашенко отругал МОК в кругу своих подчинённых, а дисквалифицированную атлетку наградил местным орденом за заслуги перед Отечеством.

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