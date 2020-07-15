Москва, , 18:57 — REGNUM Депутат Госдумы Оксана Пушкина назвала дискриминационной и антиконституционной инициативу членов Совфеда во главе с Еленой Мизулиной запретить заключение однополых браков и усыновление такими парами.

«Эти инициативы я считаю дискриминационными и антиконституционными. Они прямо противоречат 19-й статье Конституции, которая гарантирует равные права и свободы гражданам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения», — отметила Пушкина в соцсетях.

Она указала на то, что сейчас в Семейном кодексе уже есть 12-я статья, в соответствии с которой «для заключения брака необходимо взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак».

«Ее предлагается изменить так, чтобы исключить возможность вступать в брак лицам одного пола как по паспорту, так и по свидетельству о рождении. Фактически это прямой запрет на вступление в брак для транс*людей. Это нарушает и конституцию, и ратифицированные Россией декларации — Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод, а также Всеобщую декларацию прав человека», — отметила парламентарий.

То же и с запретом на усыновление для однополых пар.

«Как госпожа Мизулина собирается проверять личную жизнь одиноких усыновителей? Почему на основании искаженных представлений о нравственности дети могут быть лишены права на счастье и семью?» — задает вопросы Пушкина.

«Готовы ли мы в XXI веке с трибуны Государственной думы заявлять, что ЛГБТ и транс* люди являются в России гражданами второго сорта? Что человек, чья личная жизнь отличается от нашей — untermensch, «недочеловек»?» — продолжила она.

По мнению Пушкиной, «Мизулина и ее коллеги даже не понимают, скольких граждан России коснутся предлагаемые ими изменения, потому что в нашей стране не ведется даже примерная статистика однополых пар и трансгендеров».

"Конституция, за которую я голосовала, гарантирует равные права каждому. Надеюсь, что российское законодательство останется в закрепленных конституционно рамках», — заключила депутат.

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