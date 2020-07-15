15 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Каждый день появляются все новые факты про попытку переворота в Турции, которую предприняли 15 июля 2016 года. Но есть еще десятки вопросов, на которые невозможно ответить.

Ариф Асалыоглу, , 18:55 — REGNUM



15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка государственного переворота, которая повлияла на общественную жизнь, экономику и будущее. Спустя четыре года есть факты, связанные с переворотом, которые до сих пор не раскрыты. Но то, что произошло 15 июля, должно быть освещено. Без этого нормализация жизни в Турции не начнется. Только в том случае, если события тех дней будут прояснены, станет возможно существование государства с Конституцией, правами человека, меньшинств, светской страны с успешной экономикой, благоприятным будущим, со свободой выражения мыслей, религий и совести.

В результате попытки переворота от беззакония пострадали все слои общества. На основании произвольных декретов с силой закона (KHK) люди были уволены с работы или аннулированы их разрешения на работу, отобраны паспорта и дипломы, произведены массовые задержания, аресты, стали возможными жестокие пытки в тюрьмах, которые привели к смертям и самоубийствам. В переполненных тюрьмах и одиночных камерах, в антисанитарных условиях люди продолжают находиться. А многим пришлось покинуть страну. Спасаясь от давления и угроз, в водах Эгейского моря и реки Марицы гибли взрослые и дети.

Режим правящей Партии справедливости и развития (ПСР) посредством инсценированного 15 июля 2016 года кровавого театрального представления дистанцировал Турцию от остального мира. Терроризируя невинный народ Анатолии, создал угрозу для человечества. С каждым днем внутри страны растут ненавистнические высказывания в отношении различных слоев, составляющих мозаику общества, меньшинств, говорящих на других языках, исповедующих другую религию, принадлежащих к другим расам и имеющих иное мнение. Режим использует любые государственные возможности и ресурсы, СМИ, чтобы разобщить единство и целостность, братство, непропорционально используя полученную власть. Вместо того, чтобы задумываться об интересах своей страны и людей, он думает только о своих собственных интересах. Для поддержания своей власти, чтобы держать под контролем курдов, алевитов, либералов и движение «Хизмет», режим одобрил всевозможные противозаконные меры.

Согласно последним данным, опубликованным Голландским центром исследований Турции Broken Chalk, режим на основании KHK отстранил опытных и успешных сотрудников из каждой профессиональной группы. Число людей, уволенных с государственных должностей, составило более 126 000 человек. Он лишил права на жизнь десятки тысяч образованных людей из всех слоев общества, внесших большой вклад в развитие страны, заслуживших уважение успешных врачей, инженеров, прокуроров, судей, адвокатов, дипломатов, ученых, религиозных деятелей, писателей, деятелей искусства, политиков, промышленников, спортсменов, академиков, преподавателей и студентов.

На основании декретов были закрыты 15 университетов, 1065 лицеев, средних и начальных школ, 980 учреждений дополнительного образования, 848 студенческих общежитий, 12 12 тысяч компаний, открытых в соответствии с действующими законами и прошедших все необходимые проверки. Более 35 000 преподавателей и 30 000 сотрудников остались без работы. Образовалась огромная армия безработных в связи с тем, что оставшиеся без работы оказались в условиях невозможности трудоустройства ни в одно частное или государственное учреждение. Было конфисковано все имущество. Кроме того, эти люди и их семьи были приговорены к социальной смерти, им запретили пользоваться какими-либо социальными правами. Были закрыты профсоюзы: Синдикат развития работодателей в сфере образования (EKASEN), Синдикат работников образования и Объединения активных работников образования (AKTİFSEN).

Почти все преподаватели закрытых учебных заведений были допрошены на предмет принадлежности к террористической организации. Задержанные содержались в одиночной камере, подвергались длительному содержанию под стражей и незаконным судебным процессам. Применение таких методов является ничем иным, как унизительным наказанием, направленным на уничтожение их репутации в обществе. Кроме того, жертвы подвергались пыткам и жестокому обращению, в тюремных камерах, рассчитанных на 12 человек, содержалось по 40−50 человек. Такое обращение является преступлением против человечности и нарушением прав человека.

По данным министерства внутренних дел Турции, в результате незаконного давления со стороны правительства начато уголовное расследование в отношении 511 000 человек, более 125 000 человек были задержаны за «членство в террористической организации». На сегодняшний день в тюрьмах содержится более 31 000 заключенных. В тюрьмах Турции содержится более 11 000 женщин-заключенных, а 780 младенцев лишены детства и растут в тюрьмах вместе с матерями. Многих турецкие спецслужбы похитили. Как в Турции, так и за ее пределами, о судьбе некоторых из них до сих пор ничего не известно. Кроме того, заключенным с тяжелыми заболеваниями отказывают в лечении, оставляя их на верную смерть. Больным в Турции, страдающим от онкологических заболеваний, запретили выезжать из страны, отчего из-за невозможности получить качественное лечение они скончались.

После коварного театрализованного переворота 15 июля и в результате действий режима подорвано единство и солидарность. Утрачено доверие людей по отношению друг к другу и к государству. Невинные люди, чьи паспорта были конфискованы и был наложен запрет на их выезд из страны, были вынуждены покинуть свои дома, свою родину и нелегальными тропами мигрировать в европейские страны в надежде на свободную и демократическую жизнь. Многие погибли на этом пути.

Призываем ООН, Европейский суд по правам человека, Европейский союз, СМИ и все народы не хранить молчание относительно происходящих в Турции случаев преследования, а также относительно беззакония со стороны режима, его диктаторской позиции, и связи выполнить свои обязательства. Мы твердо верим, что верховенство закона будет обеспечено только посредством человеческой солидарности.

Каждый день появляются все новые факты про события, произошедшие 15 июля 2016 года. В ту же ночь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это «милостью Аллаха», вице-премьер Нуман Куртулмуш, как и многие члены ПСР, сказал: «Если бы не это событие, мы бы не смогли уволить столько людей, поэтому переворот оказался необходим». А премьер-министр Бинали Йылдырым назвал 15 июля «самым нелюбимым проектом».

Но есть еще десятки вопросов, на которые невозможно ответить. Почему так странно вели себя солдаты? Почему они заблокировали только одно направление Босфорского моста? Почему самолеты F-16, якобы бомбившие здание парламента и дворца, не смогли выполнить боевую задачу? Как обученные пилоты могли так промахиваться? Почему 60% всех генералов и адмиралов были обвинены в государственном перевороте, хотя ясно, что они непричастны? Почему баллистические исследования оружия не были проведены должным образом? Почему общественность не узнала, из чьего оружия погибшие получили смертельные ранения? Почему Эрдоган назвал этот переворот «милостью Аллаха»? Почему Эрдоган во время своих слов улыбнулся своему зятю, который сидел рядом с ним?

Конечно, когда-нибудь мы ответим и на эти вопросы.