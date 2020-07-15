Тирасполь, , 18:54 — REGNUM Заявления молдавских участников войны против Приднестровья о том, что они намерены перекрыть дороги в сторону республики и потребовать ликвидации карантинных постов с приднестровской стороны, являются частью общей риторики как молдавских властей, так и той части молдавского общества, которая всё еще не может примириться с реальностью существования приднестровской государственности. Такое мнение ИА REGNUM высказал экс-министр иностранных дел ПМР Владимир Ястребчак.

Напомним, что ранее участники агрессии против Приднестровья также обратились к украинской стороне, призвав Киев замкнуть блокаду Приднестровья со своей стороны границы.

По словам эксперта, этот наиболее радикальный сегмент молдавского общества через 28 лет после завершения активной фазы боевых действий никак не может примириться с тем, что ему тогда не удалось достичь своей цели военным путем. При этом Ястребчак отметил, что на протяжении весны этого года мы видели, как так называемых комбатантов достаточно активно пытались использовать и во внутриполитической борьбе в Молдавии.

«Они организовывали разного рода митинги в Кишинёве, выходили с протестами, причём протесты были преимущественно антиправительственного характера. Не стоит сбрасывать со счетов то, что эту общественную группу пытаются использовать и для дестабилизации ситуации в самой Молдавии. Тем более когда мы знаем и о достаточно шатком положении в парламенте, о неустойчивости правительства, о сложностях, с которыми сталкивается пока еще существующая коалиция», — рассказал Ястребчак.

Тем не менее эксперт полагает, что нельзя игнорировать всю серьезность таких заявлений, потому что небольших провокаций и инцидентов достаточно для того, чтобы ситуация стала развиваться по крайне нежелательному сценарию.

«Поэтому неслучайно было принято постановление Верховного совета Приднестровья с соответствующим предупреждением и состоялись телефонные переговоры на уровне президентов. Насколько можно судить, до молдавской стороны было четко доведено то, что меры, принятые приднестровской стороной, были вынужденными, они носят временный характер, и по мере того, как будет стабилизироваться ситуация в плане карантина, наверное, будут и послабления. Очень не хотелось бы, чтобы проблемная ситуация использовалась для возможных провокаций. Я думаю, что и властям Молдавии стоит задуматься о том, в какой степени они выступают за полноценное открытие сообщения с Приднестровьем и будут ли они и впредь поощрять закрытие границ и ужесточение грузоперевозок и перевозок пассажиров», — подытожил Владимир Ястребчак.