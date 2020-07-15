Москва, , 18:35 — REGNUM Законопроект о требованиях к гидам планируется доработать так, чтобы у иностранцев не было шанса устроиться на работу гидом или экскурсоводом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил глава профильного комитета Госдумы по спорту, молодежной политике и туризму Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

«Ко второму чтению необходимо устранить существенные лазейки, позволяющие гражданам других стран оказывать услуги гидов и экскурсоводов в соответствии с Марракешским соглашением об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года», — заявил Дегтярёв.

Экскурсоводы и гиды-переводчики должны быть не только высокопрофессиональными специалистами в своей области, но и иметь глубокие знания о регионе, его исторических и культурных особенностях, отметил парламентарий.

Согласно правительственному законопроекту, принятому в первом чтении, услуги экскурсоводов и гидов-переводчиков должны оказываться гражданами России. Также предлагается наделить органы государственной власти субъектов полномочиями по их аттестации.

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